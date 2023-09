«Méditations»: une exposition de Guylaine Jacques

Jusqu'au 7 janvier 2024, le Musée Marius-Barbeau présente l'exposition Méditations, de Guylaine Jacques, composée d'oeuvres réalisées au pastel, ce médium qu'elle affectionne particulièrement.

Depuis le début de sa production, elle explore dans son langage plastique le thème de la nature. Sa production oscille entre une expression figurative et une autre plus abstraite où le sujet est réduit à des signes picturaux. « Ces moments uniques inscrits au présent pendant lesquels je perds cette notion de matérialité de la vie et de son temps qui court m’amènent à explorer ma créativité et ma sensibilité dans les couleurs et les vibrances du pastel. Peindre est pour moi, à chaque fois, une méditation colorée », avoue l'artiste

Native de Saint-Joseph-de-Beauce, Guylaine Jacques détient un certificat en Arts avec de l'UQTR. Elle est membre signataire de la Société de pastel de l’Est du Canada (PSEC) ainsi que des premiers pastellistes de la Société de Pastel du Canada (PPC).



En plus d’une cinquantaine d’expositions collectives, elle réalise 20 solos, dont celui de Méditations, qui a cours au Musée Marius-Barbeau et À jamais racines, qu'elle a tenu au même endroit en 1997. Elle a également exposé à la Galerie Philippe de Montréal, au Centre d’Art de Saint-Georges et à la Galerie d’Art de Sainte-Marie.

Enfin, plusieurs de ses œuvres inspirées de la nature, se retrouvent dans des collections privées ou institutionnelles au Québec, en Ontario, au Maroc et aux États-Unis.