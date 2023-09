Mona Thivierge présente son exposition à Saint-Marie

La nouvelle exposition de Mona Thivierge, « Rodéo de couleurs » a débuté ce samedi 23 septembre, au sein de la Galerie d'art de Sainte-Marie.

L'artiste sera présente ce dimanche dès 13 h pour le vernissage de ses oeuvres.

Mona Thivierge présente ses peintures figuratives de paysages et d'animaux, qu'elle observe et affectionne depuis toujours. À travers ses oeuvres, l'artiste tente de transmettre sa passion pour la couleur et ses richesses.

L'exposition est ouverte les samedis et dimanches de 11 h à 16 h 30 et visible à a la Galerie d'Art de Sainte-Marie.