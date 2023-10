Appel photo: l'automne aux milles couleurs

Plus d'une centaine de personnes sont venues à la rencontre de l'écrivain beauceron et journaliste à la retraite, Daniel Lessard, qui a présenté hier, dans son village natal de Saint-Benjamin, sa treizième production littéraire. Il s'est prêté patiemment à la dédicace de Zigoune et autres histoires du pays de Beauce, sa nouvelle mouture qui ...