Une pièce de théâtre pour faire rayonner le français auprès de jeunes

Près de 210 enfants et adultes ont assisté, les 3 et 4 octobre, à la pièce de théâtre « Ma petite boule d’amour » présentée dans les municipalités de Vallée-Jonction, de Sainte-Hénédine et de Sainte-Marguerite.

Organisée par la MRC de La Nouvelle-Beauce, cette activité s'adressait aux enfants de 3 à 5 ans issus de l'immigration afin de les mettre en contact avec le français.

Les arts de la scène se sont en effet avérés un excellent moyen pour y arriver et bien des rires ont émergé dans l’assistance.

Par ailleurs, le choix des bibliothèques municipales comme lieu pour diffuser la pièce n’était pas anodin. En effet, les bibliothèques publiques sont des endroits de transmission du savoir et de la culture en français. Elles jouent un rôle crucial dans les communautés. L’occasion était parfaite pour présenter ce lieu aux tout-petits et leur donner le goût d’y revenir.

Cette tournée a pu être réalisée grâce au soutien financier de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans le cadre de son programme « Accueillir en français » ainsi que du gouvernement du Québec.