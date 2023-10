Un album illustré pour traiter de la fuite chez les enfants

Mais où est passée Gigi la chipie?, tel est le titre d'un tout nouvel album illustré qui vise à limiter les risques de la fuite chez l’enfant par l’apprentissage du danger.

Ce livre, écrit par Caroline Larochelle et publié aux éditions La Roupille de Saint-Lambert-de-Lauzon, est un guide pour les parents, les enseignants et les éducateurs qui aimeraient aborder le sujet de la fuite chez les plus jeunes.

Caroline Larochelle, qui en est à son 12e ouvrage pour la jeunesse. assure que ses publications sont aussi amusantes qu’éducatives. L’illustrateur est Mario Bédard, un résident de Sainte-Marie et fidèle collaborateur depuis déjà 10 ans.

Notons que les éditions La Roupille publient depuis 2012 des ouvrages diversifiés, uniques et inspirants pour un public de tous âges. Leur mission est d’aborder des sujets tabous pour favoriser l’éveil, la compassion et stimuler le dialogue. Pour en savoir plus sur cette entreprise bien de la région, visitez leur site web.