«Les Petits Explorateurs» sont de retour à Saint-Prosper

Les soirées gratuites « Les Petits Explorateurs » reprennent à Saint-Prosper les vendredis soirs à partir de 19 h, et ce, dès aujourd'hui et jusqu'au 24 novembre.

Ces soirées sont l’occasion pour des membres de la communauté de présenter au public de façon dynamique des voyages qu’ils ont fait. Chaque présentation est agrémentée de photographies et de vidéos présentées sur grand écran et de la narration des voyageurs-animateurs. La soirée se termine avec un échange libre où le public peut poser des questions et discuter avec les présentateurs. Des rafraîchissements sont également disponibles au bar durant la soirée.

Les dates et les thématiques à venir pour cette année sont les suivantes:

Vendredi 20 octobre: ALASKA & YUKON, “road trip” en VR avec Nicole Caron et Normand Gagnon.

Vendredi 27 octobre: RELÂCHE, aucune présentation prévue.

Vendredi 3 novembre: BOSTON & NEWPORT, à découvrir et à proximité, avec Étienne Guay.

Vendredi 10 novembre: ARGENTINE, pays de contraste du sud au nord, avec Brigitte Larochelle.

Vendredi 17 novembre: Voyage de groupe en GASPÉSIE, avec la Maison des jeunes L’Olivier des Etchemins.

Vendredi 24 novembre: ISRAËL, Terre Sainte, avec Donald Tanguay, Suzanne Bizier et Lyse-Ann Giguère.

Les rencontres auront lieu à la Salle SBC du Centre Récréatif Desjardins, au 2275, 25e Avenue à Saint-Prosper. C’est Brigitte Larochelle, elle-même globe trotter avide, qui est à l'origine de ces soirées.