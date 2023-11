La féérie de Noël s'invite à Saint-Prosper

La Municipalité a annoncé, ce jeudi 9 novembre, le retour de l'événement Saint-Prosper en lumière dès le 15 décembre prochain.

L'événement est très attendu. Les résidents de Saint-Prosper accordent en effet, beaucoup d'importance aux illuminations de leur village.

Pour la 25e édition de cette tradition, la municipalité lance l’invitation à toutes et à tous de venir admirer les rues et avenues vêtues de leurs plus beaux atours lumineux.

Pour l'occasion, les randonnées en carriole à travers le village sont de retour cette année. Ces dernières sont prévues à l’horaire pour les soirées du 15, 16, 21, 22 et 23 décembre prochain. Quatre randonnées de 50 minutes auront lieu à chaque soir, soit à 17 h, 18 h, 19 h et 20 h. Le départ se fera à partir du stationnement du Centre récréatif Desjardins.

Il est demandé de se munir de billet à l'avance pour cette activité. Pour faire une réservation, rendez-vous directement sur le site web de la municipalité ou sur la page Facebook du Service des loisirs de la municipalité de Saint-Prosper.