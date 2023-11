La Féérie de Noël revient pour une 17e année

Des centaines de spectateurs assisteront aux six représentations de la populaire Féérie de Noël, qui revient au cœur du site patrimonial de Cumberland Mills, du 8 au 10 décembre prochains.

Cette production théâtrale, hors du commun, fait vivre une expérience inoubliable à son public depuis maintenant 17 ans.

La cinquantaine d’artistes accueille le public sur le site historique de l’Église St-Paul de Cumberland pour une expérience immersive en deux parties. Les gens débutent leur parcours en déambulant entre les 7 tableaux théâtraux extérieurs, situés le long du sentier aménagé en pleine forêt qui mène à l’Église de 1847. Des scènes typiques de l’époque plongent alors le public dans l’ambiance des Fêtes d’un Noël de 1900!

La seconde partie se déroule à l’intérieur, dans l’ameublement d’origine de l’Église, pour assister à l’histoire inspirée du Conte de Noël de Charles Dickens. Voix impressionnantes, musiques touchantes, théâtre saisissant et mise en scène raffinée : les talents mettent alors en lumière l’histoire adaptée de vrais habitants ayant vécu sur les terres mêmes de Cumberland Mills.

« Ce qui rend notre spectacle magique, c’est entre autres grâce au public fidèle qui répond présent depuis toutes ses années. Immanquablement, les billets s’envolent rapidement à chaque année et nous faisons à toutes les fois six salles combles. Des gens de la France, de l’Autriche, de Vancouver, de New York et de partout au Québec et en Ontario se donnent rendez-vous à Saint-Simon-les-Mines pour s’immerger dans la Féérie », partage Yvan Poulin, président de la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines et directeur artistique de la production.

Même si les bancs de l’église trouveront tous preneurs cette année, il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente pour les représentations de 2024.