Le salon des vins et spiritueux de Saint-Georges bat son plein

Le 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce a commencé ce vendredi et se poursuit tout au long de la fin de semaine au 3e étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. Une trentaine d’artistes et d’artisans de différentes disciplines artistiques et artisanales sont présents. Parmi eux, 19 exposants sont originaires de la Beauce ...