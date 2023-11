« Le coffre féérique du Père Noël » a conquis les petits

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges se déroule ce dimanche 19 novembre jusqu'à 17 h, à l'Hôtel du Georgesville. Conférences et dégustations sont au programme. Pour sa 12e édition, les passionnés et amateurs de vins sont invités à venir voir et déguster les vins de plusieurs producteurs locaux. De plus, des conférences sont données ...