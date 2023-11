Saint-Simon-les-Mines s'active pour les Fêtes

Plus de 2 700 visiteurs se sont rendus au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges en fin de semaine afin de découvrir les exposants du 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce (AAB). Le comité organisateur se réjouit de l’achalandage, de toute l’organisation de cette année et de l’ambiance rafraîchissante créée par la rencontre des ...