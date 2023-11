Deux résidents de Lac-Etchemin à «L'amour est dans le pré»

Alexis et Émilie sont deux résidents de Lac-Etchemin qui participeront à la saison 12 de l'émission L'amour est dans le pré, diffusée sur Noovo à partir du 11 janvier prochain.

Alexis est un prétendant de Charlie, 28 ans, de Neuville. Charlie travaille dans son écurie de chevaux de compétition avec ses parents. Il est spécialisé dans la performance western. Il aime rire et est bien entouré de ses proches. « En amour, je suis quelqu'un de romantique et un peu quétaine, même si je n'aime pas me l'avouer. (...) Pour moi l'amour c'est surtout une complicité, une connexion qu'on va ressentir avec personne d'autre dans notre vie », a-t-il mentionné dans son portrait disponible sur Noovo.ca. Il cherche un amoureux qui sera aussi son confident et c'est ce qu'Alexis tentera de lui apporter.

Pour sa part, Émilie est une prétendante de Marc-Étienne, 25 ans, de Honfleur. Il travaille en production laitière et a une érablière. Il est passionné par les animaux avec qui il passe ses journées. Le rêve de Marc-Étienne c'est de fonder une famille à la ferme et de léguer son entreprise à ses enfants. Il est un bon vivant et un travaillant. « Le temps est venu d'avoir ma propre maison et de vivre avec la femme que j'aime. (...) Je cherche une connexion authentique. » Il voudrait trouver une fille affectueuse, qui est prête à se faire taquiner, qui a toujours son coeur d'enfant et « qui est contente d'être heureuse. »

Il faudra attendre la diffusion de l'émission cet hiver pour en savoir plus sur les deux prétendants etchminois.