Le Musée Marius-Barbeau devient Marius B. Musée

Le Musée Marius-Barbeau est mort, vive le Marius B. Musée!

C’est hier que les dirigeants de l'institution muséale de Saint-Joseph-de-Beauce ont annoncé, lors d'un événement de presse, cet important changement pour « mettre de l’avant ce grand et illustre personnage beauceron. »

Ce faisant, l'établissement a revampé sa signature graphique avec une nouvelle image qui place Marius Barbeau bien en vue où on le devine « jeune et coloré pour faire ressortir toute la richesse de sa personnalité. »

Rappelons que Marius Barbeau, qui est né à Sainte-Marie-de-Beauce en 1883, est un anthropologue, ethnologue et folkloriste québécois, qui est d'ailleurs considéré comme le fondateur de l'anthropologie canadienne et québécoise.

Les visiteurs du musée pourront découvrir, au cours des deux prochaines années, l’héritage culturel de cet homme à travers toutes les étapes de sa vie, avec une nouvelle exposition intitulée Marius Barbeau, pour l’amour du monde! Le projet d'exposition, qui a nécessité une année de préparation, a été réalisé de concert avec Isabelle Matte, idéatrice et anthropologue et Fabien Cloutier, narrateur, tous les deux natifs de la Beauce.

« Nous avons voulu témoigner par tous ces changements du dynamisme, de la vitalité et de la notoriété de notre institution muséale agréée, LE musée régional de la grande région de la Beauce, du nord au sud, afin de le rendre encore plus accueillant, convivial, accessible et visible par une clientèle de tous les âges, d’ici et d’ailleurs », a déclaré la présidente du conseil d'administration, Marie Cliche.

Pour plus d’informations, notamment sur les journées et heures d'ouverture, consultez le site web de l'établissement.