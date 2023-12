Artistes et Artisans de Beauce organise une vente d'oeuvres d'art avant Noël

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 9 décembre Classique provinciale PSF de hockey Équipes M14, M15 et M18 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Où: Aréna EJM/René-Bernard, Centre Frameco et Centre sportif ...