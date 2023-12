Les 12 termes de l’année 2023

Depuis 2019, l’Office québécois de la langue française (OQLF) publie annuellement une liste de 12 termes représentatifs d’événements et de tendances qui ont ponctué l’actualité de l’année qui se termine.

Nous reproduisons ici la liste intégrale des mots retenus par l'organisme pour 2023, incluant leur définition:

– filière énergétique [énergie]

Ensemble des phases d'exploitation d'une ressource énergétique, qui se succèdent depuis sa source jusqu'à l'élimination des déchets.

– découvrabilité [science de l’information]

Potentiel pour un contenu, disponible en ligne, d'être aisément découvert par des internautes dans le cyberespace, notamment par ceux qui ne cherchaient pas précisément le contenu en question.

– taux limite [finance]

Taux hypothécaire à partir duquel la totalité de chaque versement mensuel, pour un prêt hypothécaire à taux variable dont les versements sont fixes, est allouée au paiement des intérêts.

– indice des prix à la consommation [économie]

Indicateur économique utilisé pour mesurer la variation moyenne du prix des biens et des services couramment consommés par les ménages au cours d'une période donnée.

– économie circulaire [développement durable]

Système de production, d'échange et de consommation qui repose sur des stratégies permettant d'optimiser l'utilisation des ressources à chacune des étapes du cycle de vie des produits, dans le but de réduire les impacts environnementaux et d'améliorer le bien-être des individus et des collectivités.

– brûlage dirigé [aménagement forestier]

Utilisation délibérée du feu sur une superficie déterminée à des fins d'aménagement forestier ou de protection contre les incendies.

– journée d’ancrage [gestion]

Journée fixe de présence sur le lieu de travail, pour tous les membres du personnel ou d'une équipe de travail, dans un contexte de travail en mode hybride.

– parc éponge [urbanisme]

Parc aménagé de façon à recueillir les eaux excédentaires en période de pluies abondantes ou de fonte des neiges, afin de prévenir les inondations.

– espace de cotravail [organisation du travail]

Lieu de travail fréquenté par différentes catégories de travailleurs, où l'espace, les ressources et les coûts sont partagés, et où les échanges ainsi que la collaboration entre pairs sont favorisés.

– réparabilité [économie]

Caractère d'un bien que l'on peut facilement réparer ou faire réparer.

– spectatricherie [jeu vidéo]

Pratique qui consiste à participer à une partie de jeu compétitif en ligne en assistant simultanément au flux en direct diffusé par l'un de ses adversaires, le plus souvent à son insu, afin d'obtenir sur lui un avantage déloyal.

– rédacticien, rédacticienne [intelligence artificielle]

Personne experte en rédactique, qui formule avec précision des requêtes afin d'exploiter efficacement les capacités d'un système d'intelligence artificielle ou d'en améliorer le fonctionnement.

L'an dernier, les termes retenus avaient été autotest, droit à la déconnexion, capital humain, réduflation, conséconscient, désengagement discret, multipartisme, monarchie parlementaire, sanction économique, chambre d’écho, sobriété numérique et positivité corporelle.