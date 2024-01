Le groupe vocal Les Troubadours recherche ses anciens choristes

Cette année marque le 60e anniversaire de fondation du groupe vocal Les Troubadours, de Sainte-Marie-de-Beauce, et pour l'occasion, la présidente du conseil d'administration de la troupe, Josée Lachance, lance un appel aux anciens choristes.

En effet, ces derniers sont invités à revenir sur scène avec la formation, le temps des deux prestations qui seront livrées les 3 et 4 mai prochains à la Salle Méchatigan de la Polyvalente Benoit-Vachon.

La proposition est de chanter trois chansons désignées par la chef de chœur, Nadia Labbé, parmi le programme qui sera offert en mai. Les intéressés devront être disponibles pour les répétitions du 11 février et 10 mars à l'Église de Scott, ainsi que la répétition du 28 avril, la générale du 2 mai et bien sûr, les spectacles du 3 et 4 mai à la Salle Méchatigan.

Si la demande vous interpelle, faites parvenir votre nom avant le vendredi le 26 janvier à [email protected], en précisant le pupitre dans lequel vous aviez l’habitude de chanter, afin de recevoir le matériel musical approprié à votre tonalité de voix.

Une contribution de 30 $ par choriste est demandée pour couvrir les frais des répétitions, les partitions et les documents de répétition audio qui seront acheminés par courriel.