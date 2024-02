Un appel à projet d'exposition lancé à Saint-Georges

Le Centre d’art et d’exposition de la Ville de Saint-Georges est à la recherche de propositions d’expositions pour sa programmation 2025. Ces dernières pourront être exposées dans six lieux différents.

Les expositions devront proposer des projets innovants, créateurs, distinctifs et variés qui susciteront la curiosité des visiteurs et qui les amèneront à élargir leurs horizons et/ou leurs connaissances.

En effet, toutes les offres artistiques en arts visuels de toutes disciplines seront examinées. Les artistes peuvent être des professionnels comme des amateurs, membres d’Artistes et Artisans de Beauce ou non. Les historiens, sociétés d'histoires et collectionneurs sont aussi les bienvenues.

Les artistes qui seront retenus auront plusieurs avantages. À savoir, le fait de profiter de la pluralité du lieu avec un bon achalandage. La Ville de Saint-Georges s'occupera de la promotion, le lancement ainsi que l'accueil des visiteurs lors du vernissage et durant toute la durée de l'exposition.

Également, six lieux différents sont proposés aux artistes. Ces derniers ont aussi la possibilité de vendre leurs œuvres et en conservant l’entièreté du montant.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 31 mars pour déposer leurs projets. Le comité se sélection de regroupera en avril-mai et les artistes retenus seront contactés en juin. Il est possible de connaître toutes les conditions de participation directement sur le site de la Ville de Saint-Georges.