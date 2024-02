«La sombre justice du Sécateur» présentée au Cégep Beauce-Appalaches

Treize artistes, de la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches, s’invitent dans l’univers des superhéros avec la présentation de la pièce La sombre justice du Sécateur.

La production, écrite et mise en scène par Harold Gilbert, est inspirée du monde fascinant de Marvel et de celui, sombre et stylisé, de Frank Miller. Elle propose une expérience théâtrale où le fantastique et le réel se fusionnent avec brio.

« Cette implication parascolaire permet à nos jeunes de se réaliser et de développer leur potentiel artistique. Ils découvrent par le fait même le processus complet de création d'une œuvre théâtrale, de l'idéation à la réalisation », explique Daniel Laflamme, directeur adjoint aux études, programmes et vie étudiante du cégep. Une trentaine de personnes, artistes et bénévoles dévoués, s’activeront pour offrir une soirée mémorable. De plus, la troupe de danse l’Étadâme se joindra au projet, apportant une touche disco à cette aventure originale.

Deux représentations sont prévues, soit le 29 février et le 2 mars, à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. À noter que La sombre justice du Sécateur est une œuvre de fiction qui est déconseillée aux jeunes enfants, et s'adresse à un auditoire de 13 ans et plus.

Les billets sont en vente en ligne sur le site Web du CBA ou en cliquant directement ici, au coût de 12 $ pour les adultes et 8 $ pour les membres étudiants. Ils seront également disponibles à l’entrée les soirs de représentation.