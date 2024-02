La Librairie Sélect célèbre les auteurs d'ici

Dans le cadre des célébrations de ses cinquante années d'existence, la Librairie Sélect de Saint-Georges convie la population à une événement très spécial, soit celui de venir rencontrer une panoplie d'auteurs et d'autrices de la région, le jeudi 7 mars prochain.

Prenant la forme d'un 5 à 7, cet événement réunira plus d'une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains de tous horizons littéraires. Ce sera une belle occasion pour ceux-ci d'échanger entre eux sur leur pratique et leur passion et de transmettre cette passion à ceux et celles qui les lisent déjà, autant que de la faire découvrir aux gens qui seront présents pour les rencontrer.

« Notre région foisonne de talents dont la plume mérite d'être mise en valeur, ce dont la Librairie Sélect s'est toujours donné comme mission de faire », a mentionné le libraire Harold Gilbert.

Les auteurs et autrices qui ont déjà confirmé leur présence sont Maude V. Veilleux, Nicholas Giguère, Pierre Morin, Jean Champagne, Jean-Roch Morin, Sylvie Rousseau, Anne Julien, Line Lachance, Solange Lapointe, Josette Labbé, Myriam Busque, Josiane Tanguay, Chantal el Helou, Patrick Maranda, Vickie Poulin, Mélissa Pomerleau, Amélie Carrier, Dany Campeau-Picard, Geneviève St-André, Josée Paquet, Claude Lebrun, Émélie Provost et Shelby Maheux.

Pour de plus amples renseignements sur l'événement, prière de communiquer avec la Librairie Sélect (418-228-9510 ou [email protected]).