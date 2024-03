Souldia, The Strumbellas et RYMZ au programme du Solstice Festival

Le Solstice Festival de Saint-Georges fait son retour à l'Espace Carpe Diem du 6 au 9 juin prochains. Souldia, The Strumbellas ou encore RYMZ seront sur la scène pour cette nouvelle édition.

Cette 3e édition sera encore sous le signe de la diversité pour faire découvrir les différentes cultures aux festivaliers.

« L’équipe du Solstice s’est creusée les méninges pour proposer les meilleurs concepts cette année, et cette programmation reflète l’essence de la mission du festival : festif, inclusif, audacieux et rassembleur », a lancé Pamela Doyon, directrice générale de l’événement.

« À la fois éclectique et coloré, on a réussi un tour de force pour faire venir ces artistes de renom chez nous et on en est très fier! Une mouture parfaite pour se rassembler, tripper et mettre en valeur l’humain dans toute sa diversité et célébrer nos différences culturelles en terre beauceronne ».

Musique, cirque, ateliers, danse, animations, gastronomie à saveurs du monde seront encore au coeur du village coloré et fluo du Solstice Festival.

Voici l'intégralité de la programmation :

Jeudi 6 juin

Sur la scène principale Carpe Diem, le hip-hop prendra le contrôle avec l’Anniversaire Hip-hop Fluo avec en tête d’affiche Souldia, poids lourd du rap queb, précédé du rappeur montréalais aux multiples talents RYMZ et de Parazar, révélation Radio-Canada 2023-2024, qui proposera un rap old-school aux sonorités raï de ses origines algériennes. C’est à Dj Jerry Magic qu’est confiée l’animation de la soirée, aux platines de la Scène Urbaine dès l’ouverture du site à 17 h.

Vendredi 7 juin

Place à la soirée Funky Folk-Rock, où trois des sept scènes seront en action. La formation torontoise The Strumbellas grimpera sur les planches de la Scène Carpe Diem, pour un grand retour, à la suite de la sortie de leur dernier album «Part Time Believer». Avec leur folk-pop à tangente rock, une soirée lumineuse et magique est à prévoir à chantonner à l’unisson leur succès planétaire Spirits.

L'énergique Marco Calliari fera voyager les festivaliers en chanson entre le Québec et l’Italie

tandis que The Great Irish Gathering donnera le coup d’envoi avec sa musique celtique festive.

En alternance, à la Scène Urbaine, le Panda s’occupera de faire groover les festivaliers avec son métissage musical cosmique entre soul, pop-moderne, trip-hop en passant par le jazz.

À ne pas manquer, à 17 h 30 sous le Chapiteau des Découvertes, la formation Dumai Dunai, qui fera danser avec une musique dub folklorique des Balkans et son énergie punk-rock slave.

Un After gratuit à saveur irlandaise sera offert par la Taverne Sportive - Le Gouvernail avec le groupe Irish Tree.

Samedi 8 juin

Dès 12 h, se déroulera le New Moon Party Coloré ; une journée à l’ambiance ultra festive où de la peinture en poudre sera lancée, avec un party fluo déjanté en soirée. L’Espace Carpe Diem se transformera en dance floor coloré.

Sur la Scène Carpe Diem, la bête de scène d’origine congolaise Joyce N’Sana présentera son nouveau spectacle à saveur Afro-blues et hip-hop, suivi du remarquable Prince Amine (Afrobeat/R&B) et du DJ/producteur électro Poirier et invités qui manie avec minutie les styles musicaux de chacun de ses invités créant des soirées énergisantes et métissées.

Au Chapiteau des Découvertes, se succèderont Lavanya (Inde), Anyma (wendat) et la multi-instrumentiste brésilienne Lara Klaus. À la Scène Urbaine, Aroma DJ et Dj Heytem performeront à partir de 18h.

Au Chapiteau Anim’Arts TVA : animations et ateliers participatifs sont au programme, débutant avec un atelier de danse Djamboola, de musique marocaine et un atelier de couture.

Au Chapiteau des Minis Découvreurs : bricolage, peinture aromatique, cirque et maquillage

attendent les tout-petits.

Dimanche 9 juin

Dès 12 h, c’est sous la thématique Fiesta Mexicaine que culminera l’édition 2024. Au programme : lutte mexicaine, mariachis, maquillage thématique jour des morts et danse traditionnelle mexicaine. Une ambiance vivifiante et éclectique à prévoir.

Au Chapiteau des Minis Découvreurs, les familles pourront assister notamment à un atelier de percussions avec Kattam et ses Tam-tams. La fédération de lutte Lucha Libre de Toronto prendra possession de l’Espace Cogeco pour présenter des combats de lutte époustouflants tout l’après-midi. Amenez vos masques de luchador et laissez-vous prendre au jeu par l’effervescence de la lutte mexicaine.

Au Chapiteau des Découvertes, laissez-vous porter par les costumes flamboyants de la troupe de danse Yoh Mexico. Le talentueux pianiste cubain Andy Rubal réchauffera quant à lui les planches de la Scène Carpe Diem pour ensuite laisser toute la place, en spectacle de clôture, au saisissant Bal des Squelettes, production de cirque, musique et danse, créée en l’honneur de la fête mexicaine du jour des morts. Dans une ambiance décadente, ce spectacle pour toute la famille invite à se laisser porter par une panoplie de personnages composés de gigantesques squelettes dans une enfilade de numéros diversifiés.

Avec ses prouesses acrobatiques, La Catrina, incarnée par Mamselle Ruiz, ouvre le doux passage entre la vie et la mort, le tout ponctué par des clowns, danseurs, jongleurs, acrobates. Une performance de haute voltige pour sceller cette édition du Solstice.

La Scène des Traditions TV5 présentera gratuitement des ateliers de partage interculturel dès

9 h 30 le samedi et le dimanche. Situé cette année au Centre Culturel Marie-Fitzbach, ce lieu de

rassemblement ouvert à tous présentera un atelier de Djamboola Fitness avec Rich’Art, Fourat

Koyo pour un atelier de musique traditionnelle marocaine, Mamselle Ruiz pour un atelier de

chant traditionnel mexicain, Yoh Mexico en danse traditionnelle mexicaine et quelques

surprises.

Nouveauté cette année, en partenariat avec Beauce Arts: L’internationale de la sculpture, des prestations gratuites de type Pop-Up seront proposés sur l’ensemble du parcours. Breakdance,

cirque, percussions et animation d’échassiers déambulatoires attendent les festivaliers désirant

bonifier l’expérience Solstice.

La billetterie et les préventes débuteront dès le 5 juin directement sur le site internet du festival.