Première édition du Spectacle de talents au campus de Sainte-Marie 

La toute première édition du Spectacle de talents du campus de Sainte-Marie au Cégep Beauce-Appalaches aura lieu le 18 avril prochain, dès 19 h 30, dans la salle de vie étudiante.

Il présentera dix numéros artistiques mêlant musique, humour et magie ainsi que des animations humoristiques présentées par la troupe de théâtre de Sainte-Marie.

La vie étudiante a réussi à réunir plus d’une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants pour monter un spectacle sous la direction de Sébastien Hamel, coordinateur du projet. La production est également encadrée par le directeur musical Laurence Castéra, le coach musical Pierre-Olivier Fortin et le directeur technique Alexandre Létourneau.

« Ce spectacle de variétés promet de mettre en lumière le talent et la créativité de nos étudiantes et étudiants. Organisé pour promouvoir l'épanouissement artistique au sein de notre communauté collégiale de Sainte-Marie, ce projet rassembleur offre une plateforme unique aux étudiantes et étudiants qui veulent développer leurs compétences et présenter leurs talents devant un public enthousiaste », a souligné Sébastien Hamel.

Artistes et animations

La soirée sera rythmée par divers numéros et genres musicaux allant de l'énergie du rock, en passant par les harmonies de la pop, les grooves du RnB, les ballades intimes du folk et les rimes incendiaires du rap. Elle offrira des performances enlevantes avec des artistes provenant de divers programmes d'études : Seana Couture (Sciences humaines), Mya Desbiens (Sciences humaines), Marc Fatôme (Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue), Marianne Felteau (Sciences de la nature), Sara Gonthier (Techniques d'éducation spécialisée), Amaëlle Laflamme (travailleuse de corridor), Akeem Lafrenière (Sciences de la nature), Yannick Lessard (enseignant en Techniques d’éducation spécialisée), Alyson Marquis (Techniques d'éducation spécialisée) et Élizabeth Parent (Sciences de la nature).

Entre les numéros, les animations humoristiques sous le thème des communications et de leurs défis, seront assurées par Audrey Boulet (Techniques de santé animale), Marc Fatôme (Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue), Akeem Lafrenière (Sciences de la nature), Marianne Felteau (Sciences de la nature), Élizabeth Parent (Sciences de la nature), Anne-Julie Roy (Techniques d'éducation à l'enfance) et Amélia Vachon (Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue).

« Ce nouveau projet permet la mobilisation de plusieurs membres de la communauté étudiante. Il réunit la troupe de théâtre pour assurer les animations, les artistes pour présenter leurs performances, le comité vie étudiante pour gérer la salle et la billetterie ainsi que le comité technique pour s’occuper de la sonorisation et de l’éclairage », a mentionné Sophie Cliche, directrice adjointe des études et de la vie étudiante.

La population beauceronne est invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep. Les billets pour le Spectacle de talents sont en vente au coût de 8 $, en argent comptant seulement, à l'entrée de la salle de vie étudiante le soir de l'événement. Pour réserver des billets, contacter Sébastien Hamel par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418 228 8896, poste 6818.