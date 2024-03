Le CIMIC en Show: une occasion de réunir les élèves de tous les milieux

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) a présenté sa 3e édition du CIMIC en Show le 14 mars, dans l'auditorium de la polyvalente Saint-Georges.

Ce spectacle mettait en valeur des élèves et des membres du personnel par le biais de numéros artistiques très diversifiés.

Solo de batterie, création personnelle à la basse, vidéo de prouesses en planche à roulette, danse country et interprétations musicales ont pu être appréciés pendant le spectacle.

C’est grâce à l’idée originale de Nancy Dulac, à ce moment éducatrice spécialisée, et à l’implication de plusieurs membres du personnel que le CIMIC en Show a vu le jour au début de l’année scolaire 2021-2022. Comme l’établissement compte neuf départements qui ont des horaires différents, des moments de stage distincts et des arrivées et départs variables, l’événement culturel se voyait une belle occasion de réunir tous les élèves.

Qui plus est, pour permettre ces rencontres artistiques et pour motiver les élèves, le CIMIC a fait l’acquisition d’instruments de musique comme une guitare électrique, une basse, une batterie, ainsi que des micros et des amplificateurs afin de permettre aux élèves d’avoir accès à la musique. Un local où les artistes pourront se rencontrer, autant les adultes que les adolescents, sera aussi aménagé d’ici l’an prochain.