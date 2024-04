Un cinquième roman pour Françoise Cliche

Françoise Cliche, native de Saint-Georges, vient de publier son cinquième roman plein de surprises et de tendresse titré J’ai tué le soldat Ryan.

Avec l’inventivité qu’on lui connaît, Françoise Cliche relate la folle et philosophique aventure de Gabrielle Morin, une retraitée qui un jour reçoit une lettre dont les premiers mots la terrifient : « Tu as tué Ryan. Il est mort et c’est de ta faute. » Éprouvant un fort sentiment de culpabilité, Gabrielle se souvient avec effroi qu'elle a un soir de son enfance utilisé un jeune Américain pour se venger d'une camarade dont elle détestait les manières. Elle se lance alors dans de loufoques activités d'expiation qui la mèneront jusqu’au Maine.

Très ancrée dans les pensées de ses personnages et servie par une écriture directe, la narration de ce récit maintient en haleine les lecteurs qui passent d’une époque – l’enfance de Gabrielle, dans les années 1955 à 1970 – à une autre (la période contemporaine). Derrière ses sens du drame, du mystère et de l’humour se cache aussi un roman initiatique dont le regard sur le vieillissement et la rétrospection s’avère particulièrement touchant.

L'auteure

En 2003, elle a été l'une des dix finalistes de la catégorie « Amateurs » de la Dictée des Amériques.

À ce jour, elle a fait paraître deux romans pour adultes salués par la critique, L'arbre qui glapit en 2009 (4 étoiles et demie dans La Presse) et Cimetière avec vue, paru à La Pleine Lune en 2023.

Elle a aussi signé deux romans jeunesse, Mes 162 voisins et Les émois d'Éloi en 2017 et 2018.

J’ai tué le soldat Ryan sera disponible en librairie le 23 avril.