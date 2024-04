Finales régionales de Secondaire en spectacle: les lauréats dévoilés

La relève artistique de la Chaudière-Appalaches a pris d’assaut les scènes de l’école secondaire Pamphile-le-May et de la Polyvalente Saint-Georges à l’occasion des Finales régionales de Secondaire en spectacle qui ont eu lieu les 4, 5, 10 et 11 avril.

Lors de chacune de ces soirées, cinq numéros finalistes ont été sélectionnés par les juges, toutes catégories confondues. Les artistes de ces numéros ont ainsi obtenu leur laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle à Thetford Mines. Du 30 mai au 2 juin prochain, ils prendront part à des formations et des activités touristiques stimulantes, avec d’autres jeunes passionnés des arts de la scène.

Parmi ces cinq finalistes, les juges proclameront trois grands gagnants. En plus de vivre les activités du RVPQ, ces trois numéros seront présentés sur scène pendant l’événement. Ils représenteront la région de la Chaudière-Appalaches lors de l’un des six spectacles des lauréats. Des billets pour ces derniers seront mis en vente à la mi-mai.

Prix spéciaux

Les lauréats de certains prix spéciaux ont également été dévoilés lors de finales régionales. Mathis Gilbert de la Polyvalente de Black Lake et Zachary Boulet de la Polyvalente des Abénaquis, ont été sélectionnés pour participer au Camp chanson de petite vallée.

Quatre numéros présentés dans les finales locales par des élèves de premier cycle se méritent quant à eux la mention d’honneur de la relève. Maverick Dupont du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, Jade-Alexia Émond de l’École La Clé-du-boisée, Hubert Pelletier et Fredy Faucher-Deblois, de l’école secondaire Bon Pasteur ainsi que Ombéline Baudin, Ashley Boulianne et Maya Larabie de l’école secondaire Beaurivage pourront assister au Rendez-vous panquébécois à titre de participant libre.

Finalement, le Prix de la langue française, remis par la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la Chaudière-Appalaches et remis à Éloi Nolet, Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, Pierre-Olivier Gourdeau et Matis Gilbert de la Polyvalente de Black Lake.