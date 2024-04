Ariane Desbiens remarquée au Salon national annuel des Photographes professionnels du Canada

Ariane Desbiens, photographe à Saint-Georges, a eu quatre images sélectionnées pour le Salon national annuel des Photographes professionnels du Canada (PPOC).

Ces images étaient nominées dans les catégories Photographe de portrait de l'année et Portrait de groupe. Bien qu'elle n'est pas reçue de prix, elle a obtenu deux mentions « Mérite » et deux mentions « Acceptée ». Cependant, l’image «Frenemies» a été sélectionnée pour faire partie de la collection permanente 2024 des Photographes professionnels du Canada.

« Nous exprimons nos plus sincères félicitations à Ariane pour sa réussite remarquable », a déclaré Tina Weltz, MPA, SPA, présidente du comité de l'exposition nationale. « Nous sommes immensément reconnaissants à tous les participants qui ont partagé leur créativité et leur passion avec nous, faisant de la compétition de cette année un succès retentissant ».

La compétition de l’image des Photographes professionnels du Canada vise à reconnaître et à célébrer le talent exceptionnel dans le domaine de la photographie, en offrant une plateforme aux photographes pour qu'ils puissent présenter leur créativité et leur vision. Avec des soumissions couvrant divers genres et thèmes, la compétition met en lumière les diverses perspectives et expressions artistiques de photographes issus de cultures et d'horizons différents. L'exposition a été dévoilée le 7 avril, lors de la conférence annuelle des PPOC du Congrès canadien de l’image qui s'est tenu cette année à Victoria, en Colombie-Britannique.

Les PPOC expriment leur gratitude aux membres du jury qui ont consacré leur temps et leur expertise à l'évaluation méticuleuse des soumissions, garantissant ainsi un processus de sélection équitable et rigoureux.