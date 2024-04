Un objectif de 10 000 spectateurs par soir

Les organisateurs du 2e Festival d'été de Saint-Georges espèrent faire espace comble pour chaque soirée des quatre jours de spectacles qui seront présentés du 17 au 20 juillet à l'Espace Carpe Diem.

« Nous aimerions être les premiers à atteindre la pleine capacité de 10 000 personnes du site », a déclaré le directeur général des Amants de la scène, Jean-François Bernatchez, lors du dévoilement, en conférence de presse aujourd'hui, de la programmation de l'événement.

Un festival qui durera une journée de plus que l'an dernier, en commençant par le Mercredi Franco, qui mettra en vedette K.Maro, Rémi Chassé et Les BB.

Le Jeudi Punk Rock aura comme principale pièce de résistance le groupe ontarien Billy Talent, qui sera précédé dans sa prestation par Vulgaires Machins et Les Shirley.

Puis, les colonnes du temple du rock vont trembler au Vendredi Nostalgie. D'abord avec le guitariste de Saint-Georges, Jacob Deraps, qui montrera tout son savoir-faire dans Guitar Legends, et son pendant féminin, avec Elyzabeth Diaga, pour Queen of Rock. La soirée atteindra son apothéose avec le spectacle One vision of Queen, mettant en vedette le Québécois Marc Martel, « le meilleur personnificateur de Freddy Mercury au monde », selon Jean-François Bernatchez.

Enfin, le festival va se clore par un Samedi Country, avec des prestations de Laurence St-Martin, Dave Fenley et Matt Lang.

Pour les billets, on maintient le passeport gratuit pour les enfants de 10 ans et moins et un prix spécial pour les ados de 11 à 15 ans. Tous les billets sont en vente via le site web des Amants de la scène.

Au chapitre des améliorations, « on va pas juste vendre de la bière cette année, ce sera plus varié », a lancé en riant le principal organisateur. De même, le service de navette gratuit entre le Cégep Beauce-Appalaches et l'Espace Carpe Diem sera en vigueur pour désengorger le secteur au chapitre du stationnement.

Enfin, tous les spectacles seront livrés, beau temps, mauvais temps.