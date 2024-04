Fermeture définitive du bureau d’information touristique de Saint-Georges

Destination Beauce a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive de son bureau d’information touristique de Saint-Georges situé au 12 006, 1re Avenue à compter du 1er juillet prochain.

L’organisation a précisé par voie de communiqué de presse que c'est l'achalandage en constante diminution, la perte d’un partenaire majeur et une réflexion profonde du mode d’accueil qui motivent cette décision.

Rappelons que le bureau d’information touristique de Saint-Georges s’est établi sur la 1re avenue dans les locaux du Grand Marché Beauce-Sartigan en 2018. Le loyer modique et la collaboration impeccable avec les administrateurs des lieux ont permis d’offrir un service saisonnier de qualité aux visiteurs.

Puis, en 2021, un partenaire touristique a permis à l'organisation d'accéder à un plus grand local, avec un accès direct et surtout, une entente de partage des coûts. C’est ainsi que l’équipe transfère ses services dans les locaux adjacents à la Savonnerie Histoire de bulles.

Constats menants à la fermeture

L’achalandage du bureau d’information touristique n’a jamais atteint les cibles espérées et que la tendance québécoise laisse présager des chiffres en constante diminution puisque les usagers se retournent maintenant vers les solutions numériques.

Voici les chiffres depuis l'ouverture:

- 2018: 518 visiteurs

- 2019: 838 visiteurs

- 2020: 438 visiteurs

- 2021: 920 visiteurs

- 2022: 816 visiteurs

- 2023: 593 visiteurs

Un visiteur du bureau d’information touristique peut être défini de différentes façons : visiteurs de l’extérieur, locaux souhaitant de l’information touristique, locaux ou visiteurs souhaitant utiliser les salles de bains, etc. Il est difficile de calculer combien d’actes de renseignements pertinents sont réalisés puisque l’ensemble des visiteurs sont comptabilisés dans les chiffres mentionnés ci-dessus. On tend à croire que des 593 visiteurs, environ la moitié seulement sont des actes pertinents.

De plus, en calculant l’ensemble des frais d’opérations, chaque visiteur coûte environ 33$ à l’organisation. Par exemple, un couple venant chercher un dépliant, qui discute avec l’agent d’information pendant 5 minutes coutait en 2023, 66$ à Destination Beauce.

Le partenaire actuel avec qui Destination Beauce partageait les différents coûts relatifs au loyer, entretiens, internet et autres, a quitté vers un nouveau local. Aussi, Tourisme Chaudière-Appalaches a annoncé ses intentions de revoir sa stratégie d’accueil et que Destination Beauce croit fermement dans leur projet et souhaite leur emboîter le pas. Puis, les partenaires du CJE Beauce-Sud ont signifié leur intérêt à poursuivre à leur manière un service d’accueil 2.0 dans leur nouveau Café du Mille-Lieux.

Destination Beauce offre également en tout temps une formation d’accueil 100% gratuite aux entreprises tous milieux confondus, désirant bonifier leur accueil aux visiteurs et en apprendre davantage sur les attraits touristiques de la région.

Enfin, Destination Beauce offre plusieurs outils complémentaires à l’accueil touristique en présentiel : un site internet fraichement revampé, l’application ANEKDOTE en lien avec la Route de la Beauce, cinq relais d’informations touristiques mis à jour en 2023, une borne d’information touristique située au Georgesville ainsi qu’une borne d’information touristique à venir au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Le siège social de Destination Beauce situé au 901 boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie demeure ouvert 12 mois par année, selon un horaire variable en période hivernale. De nombreuses informations touristiques sont aussi disponibles sur le site internet cette organisation touristique.