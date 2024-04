La troupe de théâtre Sous la chapelle présente «La visite de la vieille dame»

Les élèves de la troupe de théâtre Sous la chapelle de l'École Jésus-Marie de Beauceville présentent «La visite de la vieille dame» de Friederich Dürrenmatt.

« La visite de la vieille dame » est une pièce captivante qui plonge le public dans un univers où le suspense et la moralité s'entremêlent de manière saisissante. L'action se déroule dans un petit village en apparence ordinaire, mais qui cache de sombres secrets et des conflits moraux profonds. Au cœur de l'intrigue se trouve Claire Zahanassian. De retour dans son village natal après des décennies d'absence, elle apporte avec elle une fortune colossale et une demande apparemment simple : la justice pour une ancienne blessure.

Cette pièce invite les spectateurs à réfléchir sur la nature humaine, la justice et le pouvoir de l'argent.

Pédagogiquement, ce sera une belle expérience pour les élèves de quatrième secondaire de l'EJM. Dans le cadre de leur cours de français et d'ECR, ces derniers feront un projet multidisciplinaire pour analyser et réfléchir aux différentes questions soulevées par la pièce. De plus, ils bénéficieront d'une médiation culturelle afin de rencontrer des comédiens et le metteur en scène, Philippe P. Gobeil, pour mieux comprendre la démarche artistique derrière cette proposition.

Les représentations auront lieu les 10 et 11 mai prochain dans la salle Marcel-Roy à 19 h 30. Les billets en vente auprès des comédiens ou en appelant au 418-774-3709.