La fièvre country s'empare de Saint-Prosper avec Nashville en Beauce

La Beaucevilloise Claudie Mercier a remporté, hier soir, le prix de la catégorie Humour et divertissement, dans le cadre du 2e Gala InfluenceCréation, organisé par l’Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec (ACRÉA). Les gagnants sont déterminés par l'addition du vote d'experts, et celui du public, qui s'est déroulé des mois de ...