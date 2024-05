L’Éco-Parc des Etchemins présente la première édition du SUPfest Lac Etchemin

L’Éco-Parc des Etchemins organise la toute première édition du SUPfest, une belle aventure à vivre seul(e), en couple ou en famille les 5, 6 et 7 juillet prochain.

Plongez dans l’aventure avec une panoplie d’activités pour tous les goûts: paddleboard, zone van life, yoga au sol ou sur l’eau, initiation au SUP (Stand Up Paddle), défis sportifs, jeux de plage et tournois de washer et cornhole, Grande Randonnée, Méga Beach Party et bien plus.

Le vendredi soir, des chansonniers inviteront les festivaliers à danser et à chanter avec eux autour du feu. Puis, le festif MIXBUS, un autobus avec scène sur le toit, DJ, son et lumière, animera la soirée de samedi sur la plage. Dimanche, place aux kiosques gourmands, aux artisans et aux enfants avec jeux gonflables, canon à mousse et plus.

Plusieurs foodtrucks seront sur place ainsi qu’un kiosque offrant des bières artisanales de la région tout au long du weekend.

Il est possible de réserver sa place dès maintenant sur le site internent de l'événement.