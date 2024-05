Trois photographes de la Beauce remportent plusieurs prix

Trois photographes de la Beauce, Liette Gilbert, Ariane Desbiens et Danielle Robinson se sont démarquées en remportant un total de quatorze trophées dans le cadre de la compétition internationale Umencia.

La remise des prix a eu lieu lors d’un gala spécial le 4 mai à l’Hôtel le Dauphin de Drummondville.

Liette Gilbert

La photographe professionnelle Liette Gilbert, de Saint-Joseph-de-Beauce, a été désignée photographe de l’année et s’est vu remettre le trophée diamant rouge. Elle est également récipiendaire du trophée diamant jaune dans la catégorie Artiste en peinture numérique et de quatre autres trophées diamants verts en portrait, Beaux-Arts-Architecture et peinture numérique. Elle cumule ainsi quatre médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze.

De plus, cinq de ses images, parmi les 40 meilleures de la compétition, ont été sélectionnées pour faire partie de la collection permanente. « Bien que nouvellement retraitée, je demeurerai toujours autant passionnée par la photographie et j’entends bien continuer à m’investir dans la compétition. Je suis comblée et reconnaissante pour tous les prix reçus. Les résultats de la compétition 2024 d’Umencia s’avèrent un gros velours pour accompagner ma fin de carrière! », a mentionné l'artiste.

Ariane Desbiens

La photographe professionnelle Ariane Desbiens de Saint-Georges – connut sous Ariann Photographe – a été désignée photographe Commerciale de l’année (trophée diamant rouge) ainsi que récipiendaire d'un trophée dans la catégorie Commerciale principale (trophée diamant jaune). Elle a également obtenu trois premières places dans les catégories commerciales - Beauté/Mode, produit et Véhicule (trophées diamants verts – médailles d’or). Elle remporte aussi une 3e place dans la catégorie Illustration conceptuelle et deux de ses images ont été choisies pour la collection permanente.

Elle qui adore toujours se former, elle pensait simplement participer aux conférences données par Umencia, et « ne s’attendait pas du tout à remporter autant de prix. C’est tellement incroyable et une belle occasion d’apprentissage ».

Danielle Robinson

L’artiste en art visuel Danielle Robinson, de St-Joseph-de-Beauce, en était à sa première participation dans une compétition photo. Elle a obtenu deux médailles d’or et deux trophées diamants verts, dans les catégories Beaux-Arts-Paysage et Abstrait; de même qu’une médaille de bronze en Illustration conceptuelle; par le fait même, elle a obtenu le trophée diamant jaune comme gagnante de la catégorie Artiste en Beaux-Arts. De plus, deux de ses images ont été sélectionnées pour faire partie de la collection permanente.

Elle a été surprise d’être mise en nomination, mais se réjouit des prix reçus; d’autant plus que le jury est composé de photographes dont la réputation est reconnue internationalement. « Je suis comblée des prix qui m’ont été remis et reconnaissante de la générosité des conférenciers que nous avons rencontrés. Cela me donne le goût de m’investir davantage. Je veux mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus », a souligné madame Robinson.

Umencia, c'est quoi ?

Le congrès Umencia, qui avait lieu les 3-4 et 5 mai, comprenait des conférences de divers domaines de la photographie, une critique photo permettant aux participants d’améliorer pour une prochaine année, ainsi que le gala de remise des prix du concours.

C’est la première année pour cette compétition de photographie qui reconnaît le talent et la compétence de photographes professionnels et amateurs à travers le monde. Les photographes pouvaient soumettre quatre images pour chacune des trois catégories majeures, soit Portrait, Commercial et Artiste, qui sont aussi divisées en plusieurs sous-catégories. Fondée par l’artiste photographe Christine Giroux, la compétition croit au pouvoir de la photographie pour transcender les frontières, élargir les perspectives et promouvoir la compréhension interculturelle.

Toutes les photographies étaient évaluées par des juges de renommée mondiale selon cinq critères, soit la composition, la créativité, l’éclairage, l’histoire et la technique.

Le concours est d’ailleurs renouvelé et les inscriptions pour la catégorie portrait ont débuté et sont accessibles sur le site du concours.