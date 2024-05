À compter de juin

Le Service des loisirs de la Ville de Beauceville vient de lancer la programmation des activités des Rendez-vous d’été, qui débuteront en juin prochain.

Les 5 à 8 festifs

De retour sur la terrasse de l’aréna EJM/René-Bernard. Ambiance musicale le 7 juin avec Patrick Tousignant et le 21 juin avec Sophie Poulin. Jeux divers, souper familial à prix modique et autres surprises sur place. En cas de pluie, tout se passera à l’intérieur.

Grande fête familiale

Le vendredi 21 juin à l’aréna, afin de souligner le début des vacances estivales. Patinage animé, bar de limonade, maquillage et jeux gonflables pour les enfants, jeux divers, tente à contes, aire de feu, souper spécial familial et autres surprises sont au menu.

Cinéma plein-air

Le vendredi 5 juillet, vous êtes conviés à un rendez-vous Cinéma sur l’Île ronde. Apportez vos chaises et vos collations. En cas de pluie, l’activité se déroulera sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François.

Grand Marché et ventes de garage

Le Grand Marché aura lieu le samedi 13 juillet sur l’Île ronde, en collaboration avec le Corps de cadets 619 de Beauceville. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps. Pour inscription, contactez Patricia Veilleux (418-221-3827 ou [email protected]).

De plus, les 13 et 14 juillet ce sera au tour des citoyens d’accueillir les visiteurs pour les ventes de garage partout dans la ville. Un répertoire des points de vente sera mis à la disposition des gens sur le site Internet de la municipalité. Les résidents ont jusqu’au 5 juillet pour s’inscrire afin d'apparaître sur la carte.

Mardis en musique

C’est une 7e saison pour les mardis en musique qui auront lieu sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François les 6, 13, 20 et 27 août à 19 h. Les spectateurs pourront passer une heure en compagnie d’artistes locaux et régionaux, et profiter divers styles de musique pour tous les goûts. Apportez vos chaises pour les spectacles qui sont gratuits. et qui ont lieu beau temps, mauvais temps.

Marché public

Un marché public sera offert du 9 juin au 15 septembre. Les détails seront dévoilés sous peu.

Autres activités

► Dimanche 2 juin: Rassemblement de la Chaudière. Exposition de voitures sports et antiques sur l’Île ronde. Remis au 9 juin en cas de pluie.

► Vendredi 14 juin: Festibière Rotary sur l’Île ronde. Cuisine de rue, dégustations de bières, ambiance musicale et bien plus.

► 27 au 29 juin: Beauce Rock. Pour informations: www.beaucerock.com