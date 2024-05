Une soirée reconnaissance pour les As du communautaire

La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE) a organisé, ce jeudi 16 mai, sa neuvième soirée reconnaissance annuelle au centre FRAMECO de Saint-Joseph de Beauce.

Sous le thème des casinos de Las Vegas, la soirée avait pour but de souligner le travail colossal des organismes communautaires de la région et le dévouement de celles et ceux qui composent leurs équipes: les As du communautaire.

Ainsi, près de 76 organisations membres de la CDCBE, ce qui représente plus de 700 travailleuses et travailleurs du milieu communautaire et plus de 2 800 bénévoles ont été mis en lumière.

« Cette soirée est bien plus qu’une simple occasion de remettre des prix et des certificats, c’est également un moment pour la CDC d’exprimer sa gratitude envers les travailleurs et bénévoles du milieu communautaire », a expliqué la directrice générale de la CDCBE, Sarah Rodrigue.

« Leur passion et leur travail acharné contribuent à l’amélioration de la qualité de vie dans nos communautés Cette soirée est l’occasion de jouer notre rôle comme CDC, en posant un geste d’appréciation envers ceux qui font une différence au quotidien dans la vie des gens ».

La CDCBE a également profité de cette occasion pour souligner la carrière d’une pillière du monde communautaire en Beauce-Etchemins, soit Luce Morand. La directrice générale du Centre-Femmes de Beauce prendra sa retraite prochainement après 34 ans au service de sa communauté.

La soirée reconnaissance des As du communautaire a notamment été rendue possible par la participation financière des caisses Desjardins de la région et du gouvernement du Québec, par le biais de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, du député de Beauce-Nord, Luc Provençal et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.