La MRC Beauce-Sartigan dévoile les lauréats des Prix du patrimoine

La MRC de Beauce-Sartigan a dévoilé les lauréats de la 10e édition des Prix du patrimoine, lors d'une soirée reconnaissance organisé le mardi 14 mai.

Une quarantaine de personnes ont participé à cet événement, dont tous les promoteurs ayant soumis leur candidature et des élus.

Pour débuter la soirée, tous les invités ont participé à une visite guidée afin de comprendre l’ampleur des travaux de restauration du Pont Perrault.

« Une telle soirée permet de reconnaître l’apport essentiel des intervenants et des bénévoles qui travaillent à la mise en valeur du patrimoine. Nous remercions particulièrement les sociétés d’histoire et du patrimoine qui contribuent à conserver l’histoire de nos municipalités par différentes actions », a lancé Dany Quirion, préfet de la MRC.

Dans le cadre de cette édition, les lauréats ont été récompensés dans les quatre catégories suivantes :

LAURÉATE CATÉGORIE « INTERPRÉTATION ET DIFFUSION »

La Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines pour la réalisation d’un

balado audiovisuel, réalisé en français et en anglais, présentant 15 thématiques qui racontent l'histoire du développement de Cumberland Mills de ses débuts (vers 1830) jusqu'à son déclin dans les années 1950. L’accès est possible via les codes QR disposés sur les supports en métal en forme de fleur sur le site, s'harmonisant au jardin Harbottle. L’ampleur du travail de recherche, la participation des comédiens et l’utilisation des nouvelles technologies permettent de rendre l’histoire accessible et de faire vivre une expérience complémentaire aux visiteurs.

LAURÉATE CATÉGORIE « PORTEUR DE TRADITION »

Élyana Roy partage son savoir-faire lors d’activités publiques ou en enseignant les techniques du crochet auprès des jeunes qui veulent se lancer dans cet apprentissage. Elle a développé une série de tutoriels pour enseigner les bases du crochet. Le jury reconnaît tout le temps et l'énergie qu'Élyana met dans l’apprentissage et l’utilisation positive des réseaux sociaux pour transmettre sa passion, ce qui permet de garder actuelle et vivante la technique du crochet.

LAURÉATE CATÉGORIE « CONSERVATION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE »

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour la restauration du pont Perrault qui a permis de préserver la valeur architecturale du pont et d’intervenir sur des éléments structuraux : réparation des pilles, remplacement et renforcement des diagonales, des montants, des entretoises, des longerons, des planches de la surface de roulement, des traverses, du lambris, des larmiers et tirants obliques et verticaux du tablier. Comme le pont Perrault, construit en 1929, est un bien patrimonial emblématique pour la Beauce, l’impact et le rayonnement sont indéniables pour ce projet.

LAURÉATE CATÉGORIE « PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE »

La Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth pour l’aménagement de la halte routière sur la route 108, inscrite comme chemin patrimonial au Schéma d’aménagement de la MRC. Les nouvelles infrastructures, soit un gazebo, une œuvre artistique en forme de cœur et un panneau d’interprétation pour identifier les montagnes, permettent d’admirer la nature et d’apprécier la vue à 180 degrés. Ce projet met en valeur le paysage de la région, a un impact positif sur le milieu de vie des citoyens et favorise l’accessibilité du lieu.

Pour rappel, les Prix du patrimoine honorent, aux deux ans, des personnes et des organisations qui contribuent à mettre en valeur nos richesses patrimoniales grâce à des actions qui ont un impact significatif dans leur milieu.