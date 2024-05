Sept festivals incontournables cet été en Beauce

L'été 2024 en Beauce sera synonyme de festivals mémorables et d'événements inoubliables alors que sept grandes rendez-vous sont donnés au goût de tous et chacun.des touristes.

La saison débute avec la chaleur et les rythmes du monde au Solstice Festival, du 6 au 9 juin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges. Les festivaliers pourront danser toute la soirée au son des plus grands hits du groupe The Strumbellas, de Souldia et de Rymz sur la scène principale. Une cette célébration des saveurs et arts du monde avec maquillage fluo, tempête de peinture, combats de lutte mexicaine mariachis, ateliers de salsa et de hula hawaïen.

Pour les amateurs de vitesse, le Dragfest à Saint-Théophile sera le lieu de rendez-vous ultime du 12 au 14 juillet. On y verra des courses de la Fédération des événements de courses de camions lourds du Québec (FECCLQ) et de pick-up de la FCP. Des spectacles hommages à Luke Combs, Shania Twain, Blake Shelton et Luke Bryan seront aussi présentés.

Du 17 au 20 juillet, le Festival d'été de Saint-Georges prend d’assaut l’Espace Carpe Diem pour sa 2e présentation. Le jeune événement présenté par les Amants de la scène enflammera le site avec une programmation variée d'artistes de renom tels que Billy Talent, Matt Lang et une soirée hommage au groupe Queen. En ouverture, le spectacle mettra en valeur le legs musical des BB avec Ludovick Bourgeois, le chanteur international K.Maro et le beauceron Rémi Chassé.

Les Festivités Western de Saint-Victor plongent dans l’univers du country pour une 45e année, du 22 au 28 juillet. Quatre rodéos professionnels seront présentés avec les prouesses impressionnantes des compétiteurs et athlètes animaliers! Les bands les plus festifs seront sur place avec entre autres Francis DeGranpré, Kaïn, les 2Frères et Bleu Jeans Bleu pour vous faire danser toute la nuit. Une édition mémorable pour tous les cowboys et cowgirls!

Du 1er au 4 août, Nashville en Beauce à Saint-Prosper fera résonner les mélodies accrocheuses de la musique country et populaire avec non pas un mais deux spectacles signés Québec Issime, soit Cowboys, de Willy à Dolly et Party2. Les musiques country, rock et populaire seront reines dans les différents chapiteaux et les cours de danse pour tous les niveaux feront la joie des milliers de festivaliers. Sans oublier la fameuse parade illuminée du jeudi soir.

L'Expo agricole de Beauce de Saint-Honoré-de-Shenley célèbrera ce milieu si essentiel au développement de la région du 8 au 11 août. Démonstrations de races variées captivantes, concours d’attelage, expositions artisanales, spectacles divertissants et plus encore. La programmation 2024 sera dévoilée sous peu!

Enfin, le Défi 4 versants attirera les amateurs de plein air avec son défi sportif stimulant et ses paysages colorés le 21 septembre du côté de Saint-Elzéar pour une 11e présentation. D'un à 28 kilomètres, les participants sont assurés de trouver le parcours à la hauteur de leur forme. Des sentiers boisés et forestiers jusqu’aux champs vastes, ils auront l’occasion de se dépasser tout en admirant les paysages variés de la municipalité. La course est sanctionnée par Athlétisme Québec.