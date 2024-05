Saint-Georges : Les Trois Accords et Marc Dupré à l'espace Carpe Diem

L'été 2024 en Beauce sera synonyme de festivals mémorables et d'événements inoubliables alors que sept grandes rendez-vous sont donnés au goût de tous et chacun.des touristes. La saison débute avec la chaleur et les rythmes du monde au Solstice Festival, du 6 au 9 juin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges. Les festivaliers pourront danser ...