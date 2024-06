Une programmation conviviale pour le festival «Down by the Riverside»

La Cabane à Swing et ses partenaires ont dévoilé l’ensemble des activités qui auront lieu dans le cadre de la septième édition de Down by the Riverside, le festival de danse swing en Beauce.

Cet événement se déclinera sur trois jours.

Le vendredi soir, les participants seront invités à venir danser au Cabaret des Amants, sur la musique de Gordon Webster, une référence de la scène swing mondiale.

Durant la journée du samedi, 15 heures d’ateliers pour les niveaux débutants, intermédiaires et avancés seront données par des professeurs du Québec, des Etats-Unis et de l’Europe. « Nous sommes extrêment fiers d’avoir mis la main sur Peter Strom et Naomi Umaya, deux danseurs vedettes de l’international vivant à Mineapolis ainsi que Aurélien Darbellay et Maria Ferrer en provenance de Barcelone », ont souligné les organisateurs.

Des prestations de professeurs et des compétitions pimenteront les soirées de vendredi et samedi. Tout le monde intéressé par la musique « live » et qui a le goût de venir vivre une soirée de danse comme dans les années 1920 est invité à participer.

La fin de semaine se poursuivra par un brunch convivial le dimanche matin et une classe de maître sur invitation.

Le weekend se concluera par une parade unique aux saveurs de la Nouvelle-Orléans. Les musiciens du groupe Tean for 20’s et les danseurs déambuleront dans les rues du centre-ville dès 14h, à partir du stationnement de La Cabane à Swing, puis vers le secteur des passerelles. En Collaboration avec Beauce Art des Échassiez déambulerons sur la piste cyclable. Le tout se terminera par un 4 à 7 festif au Rock Café animé par Lily Thibodeau et Tea for 20’s.