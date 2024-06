Où célébrer la Fête nationale du Québec en Beauce?

Comme chaque année depuis 1834, le 24 juin est une journée de célébration pour la Fête nationale du Québec. EnBeauce.com vous propose un aperçu des activités organisées dans la région aujourd'hui pour cette occasion de célébration culturelle.

Fête du Québec à Vallée-Jonction

Soirée musicale avec Morgan et Five up, feu de joie et feux d'artifices.

Où: à la base plein air de Vallée-Jonction

Quand: dès 10 h 30

Fête du Québec au Lac Poulin

Hommage au drapeau, souper, soirée country-pop et feu de la St-Jean.

Où: à Lac Poulin

Quand: dès 17 h 30

Fête du Québec à Saint-Zacharie

Programmation sous le thème ''Retrouvons-nous à la belle étoile''.

Où: au centre municipal des loisirs à Saint-Zacharie

Quand: dès 15 h

Fête du Québec à Saint-Georges

Soirée 5 à 7 avec camion de rue de restauration, musique et feux d'artifices vers 22 h.

Où: à l'Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: dès 17 h

Fête du Québec à Saint-René

Animations, chansonnier, cantine, feu de joie et feux d'artifices.

Où: 1015 rue de la Fabrique, Saint-René

Quand: dès 17 h

Fête du Québec à Sainte-Marie

Animations pour les enfants, spectacle musicale et feux d'artifices.

Où: à la Cité de Sainte-Marie

Quand: dès 18 h