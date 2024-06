Un nouvel album pour Isa Morin

L'artiste beauceronne Isa Morin présente un nouvel extrait musical « On part à l'aventure » ainsi que son album « Vis-la ta vie ».

L'extrait On part à l’aventure transporte l'auditeur dans le film de l’histoire amoureuse de l’artiste sur différentes périodes de sa vie avec son être bien-aimé. Un voyage romantique où chaque moment et chaque aventure est un privilège de faire partie de la vie de l’homme avec qui elle partage son quotidien.

Dans son nouvel album Vis-la ta vie, Isa Morin s’est donné la mission de répandre de la joie avec une sonorité NewCountry en y ajoutant cette fois-ci de la guitare électrique. Parmi les thèmes abordés dans les textes on y traite de l’urgence de vivre sur Vis-la ta vie, le début des amours dans C’est là que j’ai su, un voyage imagé sur différentes phases de sa vie amoureuse avec On part à l’aventure et bien sûr son succès radio qui est une réponse emblématique de la chanson Jolene de Dolly Parton, Il est à toi Jolene (ft Chapel Hart).

Le lancement de l’album Vis-la ta vie est prévu le 13 juin à l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches.

Au cours des derniers mois, cette Beauceronne a connu un franc succès avec son album puisque plusieurs de ses titres se sont hissés sur des palmarès radio dont ceux de Hit country, Radio Québec Country et Radio Plaisirs country. Son plus récent extrait « Il est à toi Jolene » Feat. Chapel Hart s’est classé également en 1re position des palmarès de Hit Country, Radio Québec Country et Radio Plaisirs country.