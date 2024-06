Vernissage de l’expo des œuvres de l’artiste Louyer

Ce samedi 15 juin aura lieu le vernissage de l’exposition des œuvres de l’artiste Louyer, dès 13 h, à la galerie d’art de Sainte-Marie-de-Beauce. (47, Notre-Dame Sud).

Née en Beauce en 1968, Louyer (Marie-Brigitte Lehouillier) est une enfant douée pour les arts. À 17 ans à peine, les portes d’écoles de théâtre professionnel s’ouvrent à elle.

Reconnue comme professionnelle en 1992, elle œuvre pour différentes troupes. En 1994, elle emménage dans le Bas—Saint-Laurent. Elle y fonde le Théâtre du Flot d’idées, puis le Théâtre du Bedeau et les Contes de Marie.

Personnalité de renom, elle se voit remettre de nombreux prix pour ses réalisations. Depuis 2019, elle créer des collages où ses personnages en papier, mis en relief, vivent dans ses tableaux.

L’exposition sera en place jusqu’au 25 août et les heures d’ouverture seront les suivantes : jeudi et vendredi, 14 h à 18 h, samedi et dimanche, 11 h à 16 h 30.