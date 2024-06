La MRC Beauce Sartigan accorde un soutien financier de 600 000 $ aux Productions Pixel d’étoile

Le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan a accordé, ce jeudi 20 juin, un soutien financier de 600 000 $ à l’organisme culturel Les Productions Pixel d’étoile pour la réalisation d’un CycloScène « Rêver autrement. Quand le cœur s’étincelle... ».

Le projet dont l’investissement total est estimé à 1 835 593 $ se veut une infrastructure de diffusion de spectacles multimédias sur 360 degrés qui permettra de présenter une multitude d’expériences à la fois immersives, interactives et multi sensorielles.

« Le concept a pris naissance dans l’esprit créatif et altruiste de M. Jean-François Bernatchez,

qui nous a approché, moi et M. Joël Proulx Bouffard pour partager son idée et nous offrir l’opportunité de la convertir en projet d’affaires » a souligné Alain Lessard, des Productions Pixel d’étoile.

Ce financement fait suite à l’appel de projets du volet Infrastructure de la démarche Signature Innovation permettant de soutenir les promoteurs du milieu culturel et touristique pour la réalisation d’un attrait touristique novateur qui répondra aux grandes tendances de l’heure soit : faire vivre une expérience, utiliser les nouvelles technologies, être disruptif et immersif.

« CycloScène a le potentiel de devenir un attrait touristique incontournable de par sa nature unique au Canada et l’originalité des productions qui y seront présentées. Il ne fait aucun doute que ce projet respecte bien la vision de Signature Innovation », a ajouté Dany Quirion, préfet de la MRC.

« Notre gouvernement investit massivement en Beauce, et cette annonce est un nouvel apport plus que prometteur. Aux nouveaux spectacles à l’Espace Carpe Diem, nous venons ajouter une initiative rassembleuse pour faire vivre les arts et la culture en multimédia dans toute notre MRC. Ce beau partenariat entre notre gouvernement, la MRC et Les Productions Pixel d’étoile permettra d’ajouter une infrastructure qui rehaussera la qualité de vie dans notre région » a conclu Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.