Une application mobile pour découvrir les 12 Miracles beaucerons

C'est la semaine dernière que Destination Beauce et ses partenaires ont procédé au lancement de l’application mobile Anekdote, qui offre une description auditive des Miracles beaucerons répartis sur 12 sites de la Route de la Beauce.

L’expérience numérique immersive viendra accompagner les touristes dans leur découverte de la région. Des capsules auditives, des vidéos et des descriptions des Miracles y sont accessibles en plus d’une panoplie d’autres histoires et faits historiques de la Beauce.

Après plusieurs années de travail et des investissements totalisant plus de 2 millions de dollars, Destination Beauce entreprendra maintenant une campagne promotionnelle à long terme qui permettra d’augmenter la notoriété de ce projet unique. D’ailleurs, depuis quelques semaines, l'organisme distribue des cahiers d’activité thématiques destinés aux enfants du primaire dans toutes les écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins, afin de leur faire vivre autrement les Miracles beaucerons.

L’organisation a pu compter sur de nombreux partenaires pour mener à terme cette structure touristique: Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Conseil Économique de Beauce, Desjardins, la MRC de Beauce-Sartigan, la MRC de Beauce-Centre, la MRC de la Nouvelle-Beauce, ainsi que Tourisme Chaudière-Appalaches.