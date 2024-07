Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Le Festival d'été de Saint-Georges est déjà bien entamé et tout va bon train. La météo et les festivaliers sont au rendez-vous depuis mercredi pour cet événement très attendu qui souligne le début des vacances d'été pour plusieurs. Mercredi, le festival a débuté en beauté en soulignant la musique francophone avec Rémi Chassé, K.Maro et Les BB ...