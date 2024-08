Idées gourmandes : où manger de la crème glacée en Beauce ?

Avec les belles journées d'été qui continuent, les crèmes glacées restent un bon moyen de se rafraîchir avec sa famille ou ses amis.

Dans la région, il existe de nombreux endroits pour pouvoir varier les plaisirs de la crème glacée. EnBeauce vous propose une liste non-exhaustive des endroits à aller visiter.

Saint-Georges

La Pralinière (dans l'est et l'ouest) est un incontournable pour les amateurs de crème molle. Il est possible d'y retrouver aussi des créations originales, des smoothies ou encore des chocolats artisanaux.

Le Vieux Grenier se caractérise par des cornets réalisés à partir de pâte à gaufre. On y retrouve plusieurs saveurs de crème glacée et garnitures. Son côté vintage et sa boutique sont aussi de bonnes raisons d'aller y faire un tour.

Le Bar Laitier de Saint-Georges est une endroit paisible qui permet de déguster une crème molle en profitant d'une très belle vue sur la nature, idéal pour les couchers de soleil.

L'épicerie Les Pères Nature propose aussi un très beau comptoir de glaces artisanales avec une terrasse pour pouvoir profiter des rayons du soleil.

Sainte-Marie

En attendant son ouverture à Saint-Georges, les passionnées de Chocolats Favoris peuvent se rendre sur le boulevard Vachon afin de retrouver les recettes favorites de l'enseigne Québécoise.

La Maison de l'érable est aussi un arrêt incontournable pour les amateurs de sucreries à l'érable. L'entreprise propose une large gamme de produits de la saison des sucres, mais aussi plusieurs saveurs de crème glacée.

Blanc Vanille propose de son côté une grande variété de crème glacée avec trempage. On y retrouve aussi des sundae, des sorbets, gelatos, bulles de jus, lait frappée et autres produits rafraichissants et gourmands. À noter que les pitous pourront aussi se rafraîchir grâce à des recettes uniques pour leurs papilles.

La Guadeloupe

Le Plaisir Sans Faim de La Guadeloupe est clairement un incontournable de la période estivale. L'équipe propose chaque semaine de nouvelles recettes afin de pouvoir répondre à la demande des amateurs de crème glacée. Plusieurs trempages sont disponibles ainsi qu'une vaste variété de garnitures.