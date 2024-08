L'événement «Les Entreprises en famille» est reporté au 7 septembre

L'activité Les Entreprises en famille, qui devait avoir lieu au Parc de l'Île ronde de Beauceville, ce dimanche 25 août, est reportée au samedi 7 septembre prochain.

En effet, les organisateurs ont pris cette décision, compte tenu de la température incertaine de la fin de semaine à venir, et de l'importance des préparatifs de montage de plus de 20 structures de jeux gonflables et de jeux mécaniques.

Si Dame Nature n'est pas clémente le 7 septembre, on repoussera au lendemain.

Le report fait en sorte aussi que, certains des bénévoles qui devaient être sur place le 25 août, ne seront pas disponibles le week-end du 7 septembre. Les responsables sont donc activement à la recherche de volontaires. Les personnes intéressées à donner un coup de main peuvent se manifester par courriel ([email protected]) ou en téléphonant (418 222-6044).

Rappelons que l'événement est tenu au profit de l’organisme communautaire è but non lucratif Ouvre ton cœur à l’espoir. Ce dernier a comme mission principale de venir en aide aux enfants âgés de 0 à 17 ans, atteints de cancer ou de toutes autres maladies menaçant leur vie.

À sa première présentation l'an dernier, l'activité avait attiré plus de 1 500 personnes.