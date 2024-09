Anastasia: la Beauce en toile de fond d’un court-métrage sur le deuil

Voir la galerie de photos

Anastasia est un court-métrage indépendant, réalisé par Timur Aslaev et produit par Guillaume Chabot, qui a été entièrement tourné à Beauceville en 2022.

Après deux ans de postproduction, il a finalement fait sa première au festival Sehsüchte en Allemagne en mars dernier. Puis, le 7 septembre, Anastasia a été présenté en première Nord-Américaine au Festifilm de la Beauce à Saint-Séverin.

Ce film aborde le deuil à travers l’histoire d’un jeune garçon de 9-10 ans qui a récemment perdu sa mère et dont le père, aussi en deuil, a dû mal à être présent. Dans une ambiance poétique, il questionne sur comment on réagit face à la mort et comment on regarde les personnes autour de nous à ce moment-là.

« C'est un film un peu contemplatif (...) Pour moi c'était important de prendre une minute pour penser à la situation », a précisé le réalisateur.

Pourquoi la Beauce ?

Producteur de cinéma indépendant originaire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Guillaume Chabot a eu l’occasion de découvrir la Beauce grâce à un emploi d'été, il y a quelques années, au ministère de l’Environnement. « J’avais noté plein de lieux qui m'intéressaient, j’ai découvert le paysage et je le trouvais magnifique. Une chose qui m’avait marqué c’est que dans les films québécois la Beauce est très rarement dépeinte (...) »

De son côté, Timur avait écrit un court-métrage qui était fait pour être tourné dans la campagne sans préciser laquelle. Après avoir envisagé l’île d’Orléans, les deux collègues ont finalement choisi Beauceville. « Quand on a visité, Timur m’a rapidement dit que ça lui plaisait et que ça évoquait en lui les sensations qu’ils recherchaient de la campagne », a ajouté le producteur.

En plus du point de vue stylistique, ce choix était aussi avantageux d’un point de vue logistique, car toute l’équipe a pu être logée dans un camp de jour sur place.

Qui plus est, un détail central de l’histoire du court-métrage venait rejoindre, sans le savoir, le patrimoine d’ici. « La première version du scénario n'était pas vraiment connectée avec la Beauce, mais dans les détails il y avait un vase et des liens avec de l’eau », a expliqué Timur Aslaev. « Mais après ça, en apprenant sur l’histoire de la céramique de Beauce (...) là on pouvait relier le vase au bagage culturel de la Beauce », a ajouté Guillaume.

