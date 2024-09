Shauit: un artiste innu en concert gratuit à Saint-Georges

L’artiste innu Shauit présentera un spectacle gratuit le jeudi 26 septembre à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges.

L’événement présenté tout juste avant les Journées de la culture est organisé en collaboration avec les Amants de la scène, le Cégep Beauce-Appalaches et la Ville de Saint-Georges.

Originaire de Maliotenam dans le nord-est du Québec, l’auteur-compositeur-interprète, Shauit, chante en créole, en français et en anglais, mais, surtout, dans sa langue autochtone innu-aimun. Cet artiste unique en son genre offre des chansons honnêtes et engagées à saveur reggae-pop et dancehall, et plus particulièrement folk avec son dernier album. Il a été un pionnier de sa communauté en élargissant ses horizons musicaux à d’autres styles que le folk, ouvrant ainsi la voie à la liberté créative et à l’inclusion.

Avec son dernier album, dont le titre se prononce « n’dogoun », Shauit sort des sentiers battus du reggae et retourne, pour un instant, à ses racines folk innu. Il parvient à marier le trad innu et le trad québécois à une panoplie d’autres styles, abordant les thèmes de la guérison, de l’espoir et de l’amour, d’où le titre Natukun, signifiant « remède » en innu-aimun.

Une belle rencontre attend les personnes présentes qui vivront peut-être leur premier makusham (musique traditionnelle innue). Ce sera une soirée riche en découvertes.

« Il nous fait plaisir d’ouvrir nos portes, encore cette année, pour un spectacle gratuit permettant de célébrer la culture. Notre partenariat dure depuis plus de dix ans, et la population peut faire, chaque année, des découvertes dans différents styles (cirque, conte, slam, ciné-piano, etc.) », a déclaré Julie Beaudoin, représentante du comité organisateur. En présentant une musique rassembleuse, Shauit s’illustre comme un artiste ouvert à partager et généreux de son art explorateur de sonorités. « Nous espérons que la population beauceronne sera au rendez-vous », d'ajouter Julie Beaudoin. Une rencontre de médiation sera animée après le spectacle pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les racines et le parcours de l’artiste.

Même si l’admission est gratuite, les billets peuvent être réservés auprès des Amants de la scène. Les billets seront également disponibles à l’entrée.