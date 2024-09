Une soirée électrisante dédiée aux femmes artistes à l’Abbaye de Saint-Benoît-Labre

La 4e édition d’EXEcentrer, Art sonore à l’Abbaye, a offert au public une soirée marquante placée sous le signe de la créativité féminine, ce samedi 14 septembre à Saint-Benoit-Labre.

Organisé dans la chapelle de l’abbaye Notre-Dame-du-Bon-Conseil, l’événement a présenté des performances d’art sonore et de musique actuelle, mettant en avant le travail d’artistes québécoises reconnues dans leur domaine. L’événement a accueilli près de 40 spectateurs.

Pour rappel, EXEcentrer a pour mission de faire découvrir des formes d’art peu représentées dans la région de Chaudière-Appalaches. Cette édition, entièrement féminine, a été préparée lors d’une résidence de création de trois jours à l’abbaye. Les artistes invitées, Émilie Payeur, Sophie Trudeau, Michaela Grill et Diane Labrosse, ont eu l’opportunité de créer des œuvres en s’inspirant du lieu sacré.

Émilie Payeur, artiste sonore et visuelle de Thetford Mines, a ouvert la soirée avec une performance utilisant divers dispositifs électroniques. Sophie Trudeau, violoniste du groupe Godspeed You! Black Emperor, accompagnée de la cinéaste autrichienne Michaela Grill, a présenté une œuvre explorant la cymatique, la relation entre son et image. La soirée s’est conclue avec la performance de Diane Labrosse, pionnière de la musique électronique expérimentale au Québec, qui a composé une pièce à partir des sons capturés dans l’abbaye.

En plus des performances, une table ronde sur La place des femmes dans l’écosystème de l’art sonore au Québec a été organisée l’après-midi, avec la participation des artistes. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet Correspondances, visant à mettre en lumière la diversité artistique de la région.

EXEcentrer, fondé en 2021, est un organisme nomade dédié à la production et à la diffusion des arts médiatiques dans la région. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la MRC de Beauce-Sartigan et du Conseil des arts et des lettres du Québec.