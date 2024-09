Une soirée retrouvailles des Pissenlits sous le signe de l'humour

La soirée de retrouvailles des Pissenlits organisée au Cégep Beauce-Appalaches (CBA) ce samedi a réuni de nombreux adeptes de l'improvisation.

L'ambiance était au beau fixe pour cette soirée spéciale sous le signe de l'humour dédiée à Marc Lachance, un improvisateur hors pair qui est décédé il y a quelques mois. Des photos et vidéos de ses prestations animées ont été présentées au public, puis deux de ses amis ont pris la parole pour lui rendre hommage.

Lors de la soirée, un premier match a été joué par les Pissenlits 2024 afin de présenter les nouveaux joueurs, avant que les anciens prennent le relais. Il y avait entre autres une équipe composée des fondateurs des Pissenlits au Cégep Beauce-Appalaches, avec Jean-Philippe Vachon, directeur des études au Cégep et Élisabeth Lessard. On a aussi pu voir deux familles performées ensemble, celle de la famille Fontaine ainsi que celle de la famille Turcotte, dont Olivier, tête connue de l'improvisation en Beauce.

Ainsi, six équipes d’anciens joueurs se sont affrontées, et ce, pour le plus grand plaisir du public.

Enfin, la soirée a permis de récolter plus de 300$ pour l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.