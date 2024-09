La population est invitée à la soirée retrouvailles des Pissenlits

Une soirée de retrouvailles des Pissenlits est organisée au Cégep Beauce-Appalaches (CBA) ce samedi et tout le monde est invité à en profiter.

L’équipe d’improvisation du Cégep Beauce-Appalaches, les Pissenlits, a été créée en 1999 à la demande d’un groupe d’étudiants. Avant la pandémie, l’établissement organisait régulièrement des tournois de retrouvailles. Après plusieurs années d’absence, l’événement revient ce samedi 28 septembre.

L’activité est ouverte au public à partir de 18 h 30. Cependant, les joueurs seront présents dès l’après-midi pour prendre le temps de se remémorer des souvenirs et suivre un petit cours d’improvisation avec Annie Dostie. « Elle a toujours fait de l’impro (...) En octobre 2023, son équipe de la région montréalaise a représenté le Québec au mondial d’impro qui avait lieu en Belgique. C’est son équipe qui a gagné! », s’est réjoui Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante au CBA.

Le programme de la soirée

Six équipes d’anciens joueurs seront présentes et huit matchs seront joués en tout.

La soirée s’ouvrira à 18 h 30 avec un match pour présenter les joueurs de la cuvée 2024.

Par la suite, un hommage sera rendu à un ancien joueur. « On a un étudiant qui était vraiment une étoile d’impro au Cégep et qui avait beaucoup rayonné à Trois-Rivières aussi. Il est décédé il y a quelques mois, donc on va lui faire un petit clin d'œil et lui dédier notre soirée », a expliqué Julie Beaudoin.

La série de matchs du tournoi commencera ensuite et chaque équipe jouera deux matchs de 25 minutes pour cumuler des points. Les deux équipes en tête se rendront en finale pour clore la soirée autour de 22 h 45.

Des participants d’exception

Parmi les participants, il y en a de toutes les époques. On retrouvera notamment Élisabeth Lessard qui est l’entraîneuse de cette année et qui est aussi orthopédagogue de formation. Elle fait également partie de la LIBRE (la Ligue d'Improvisation de la Beauce et des régions Environnantes).

On note aussi la présence de Jean-Philippe Vachon, directeur des études du CBA. Il a été membre fondateur des Pissenlits en 1999 et a même aidé à créer la LIBRE. Il a été coach pour l’improvisation, mais ne pratique plus depuis qu’il a ce poste au Cégep.

Certains joueurs viendront de Gaspé, Montréal, Rimouski, etc.

La soirée est gratuite et se déroulera dans l’intercours au CBA à Saint-Georges. Une collecte de fonds sera faite pour soutenir l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.